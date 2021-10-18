Polis ekiplerinin önlem aldığı binada, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı arama ekibi, köpekle arama yaptı. İnşaatta başka birinin olmadığını tespit eden ekipler, güvenlik amacıyla inşaata girişi kapattı.

Gallou'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri Gallou'yu ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tuzcu Mahallesi'nde tadilat çalışması devam eden evin çatısı çöktü. Çatıda çalışan Afganistan uyruklu Ali Gallou (24) düşerek yaralandı.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de tadilat yapılan binadaki çökme nedeniyle bir işçi yaralandı - Son Dakika

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