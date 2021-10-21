İZMİR'DE TERÖR OPERASYONUNDA HDP İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINDA - Son Dakika

İZMİR'de sosyal medya üzerinden PKKKCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKKKCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKKKCK-PYD YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.