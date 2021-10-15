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İzmir'de kokain baskını: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kokain baskını: 2 şüpheli yakalandı

15.10.2021 20:57
İzmir'de kokain baskını: 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağının ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçerek olay yerine giden ekipler, ihbarın yapıldığı yerde E.U. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yapmak için beklediğini gördü. Şüpheliyi takibe alan ekipler bir işletmenin önünde bir otomobilin, şüphelinin yanına gelerek yol kenarına park ettiği ve şüphelinin park eden aracın içine bindiğini gördü. Polis ekiplerince yapılan baskında araç şoförü Ö.B.Ö. ile E.U. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Ö.B.Ö. isimli şahsın araç ve üst aramasında küçük şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır vaziyette, kokain maddesi olduğu değerlendirilen toplam 30 adet, tanesi yaklaşık 0,5 gr toplam yaklaşık 15 gram kokain maddesi, 2 adet bong olarak tabir edilen malzeme, yaklaşık 10 bin lira para ve 100 Amerikan doları ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 15 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.U. savcılık tarafından, şüpheli Ö.B.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de kokain baskını: 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kokain baskını: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kokain baskını: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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