İzmir'de uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli S.A'yı, yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının evinde yapılan aramada da 23 parça satışa hazır esrar bulundu. Farklı suçlardan kaydı bulunduğu da belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

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