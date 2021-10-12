İzmir'deki trafik denetimlerinde 20 bin 556 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 556 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde drift, makas atmak, abartı egzoz kullanmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, emniyet şeridi ihlali, hız ihlali, yayaların geçişine öncelik vermemek, tonaj sınırının aşılması, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, korsan taşımacılık, fazla yolcu taşımak, yasak park, kırmızı ışık ihlali ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 20 bin 556 sürücüye cezai işlem uygulandı.