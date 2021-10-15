"Yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 2'si doktor, 2'si satıcı olduğu öğrenilen 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı , İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 26 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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