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İzmir depremi Bornova'da anıldı - Son Dakika

İzmir depremi Bornova'da anıldı

27.10.2021 17:43
İzmir depremi Bornova'da anıldı

Bornova Belediyesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki İzmir depremin yıldönümünde düzenlediği etkinliklerle deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Sayra ve Çınar Bornova'da yaşayacak

Depremde Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün adı Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı içinde yapılanÇocuk Odası'na verildi.Vatandaşlara da deprem bilincinin oluşturma amacıyla "İzmir ve Deprem Gerçeği" konulu panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sayra ve Çınar Alpgündüz Çocuk Odası

Sayra ve Çınar Alpgündüz Çocuk Odası'nın açılışını ikizlerin annesi Tülin Batmaz ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile birlikte yaptı. Duygusal anların yaşandığı törende, çocuklarının adını ölümsüzleştiren Bornova Belediyesi'ne teşekkür eden Batmaz, çocukları adına üzerlerinde Çınar ve Sayra'nın fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçlarını çocuk kitaplığına hediye etti. Batmaz, "Sayra ve Çınar Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nın üyesiydi. Burayı çok sık ziyaret eder, burada vakit geçirmekten zevk alırlardı. Bugün anların dolaştığı kitaplar arasında isimlerinin yer alması tarifi imkansız bir duygu" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

İzmir ve Deprem Gerçeği Panel ve Sergisi

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'n gerçekleşen "İzmir ve Deprem Gerçeği" konulu panel ve sergide ise İzmir'de deprem gerçeği masaya yatırıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bora Sonuvar, DEÜ Jeofizik Sismoloji Bölümünden Prof. Dr. Orhan Polat, İnşaat Mühendisi Selma Nalbantoğlu veİzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalığı Derneği Başkanı Servet Ertaş'ın konuşmacı olduğu etkinliğin Moderatörlüğünü iseBornova Belediyesi personelli ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinancan Öziçer yaptı.

Deprem gerçeğinin anlatıldığı panelde İzmir'de bulunan fay hatları, İzmir'in zemin durumu, meydana gelen depremlerin analizi, olası afet durumunda toplanma yerlerinin önemi ve yapılaşmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Ayrıca etkinlikte katılımcılara deprem öncesi, deprem esnasında ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği ve olası risklerin azaltılması için alınacak tedbirlerin neler olduğu konusunda temel bilgiler verildi.

Adlarını yaşatmak istiyoruz

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşları yad ederek, " O depremde 117 can kaybı yaşadık. 1279 bina hasar aldı. 8 bina da yıkıldı. Binalar yerine gelir, ama yitirilen canlar yerine koyulamaz. Bizde Bornova Belediyesi olarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısını parklarda, kitaplıklarımızda yaşatmak istiyoruz" dedi.

Kentsel yenileme ve genişleme

Başkan İduğ, panelde yaptığı konuşmada da Bornova'nın envanterini çıkardıklarını belirterek, "2000 öncesi yapılan binaların yüzde 15'i sağlam. Yüzde 85'i ise iyi, orta ve kötü olarak nitelendiriliyor. Biz Kentsel yenileme ve genişlemeye önem veren bir yapıya sahibiz. Bunun için de çalışmalara başladık. Odalarla, kurumlarla işbirliği içindeyiz" diye konuştu.

Kızılay Mahallesi için Bornova Belediye Meclisi'nden oy birliği ile karar aldıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Kızılay Mahallesinde 1200 binanın değişimine imza atacağız" dedi.

Ortak Akıl Çalışması

Panele katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murathan'ın da İBB olarak deprem sonrası yaptıkları çalışmaları anlattı. Murathan, "30 Ekim depreminden 10 gün sonra İzmir Depremi Ortak Akıl çalışması yaptık. Çok sayıda bilim insaının katıldığı ve 2 gün süren bu çalışmada bir yol haritası çizdik. Ve çalışmalara başladık" diyerek konu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde çekilen fotoğrafların yer aldığı bir sergide açıldı.

İzmir depremi Bornova'da anıldı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir depremi Bornova'da anıldı - Son Dakika


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