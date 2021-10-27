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İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesinin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika

İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesinin adı parkta yaşatılacak

27.10.2021 18:21
İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesinin adı parkta yaşatılacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 91 saat sonra Rızabey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda'nın, aynı binada ölen annesi Fidan Keskin Gezgin adına park açıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 91 saat sonra Rızabey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda'nın, aynı binada ölen annesi Fidan Keskin Gezgin adına park açıldı.

Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yaptırılan "Fidan Keskin Gezgin Parkı" açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Gezgin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi Köşger ve İduğ, Ayda ve ağabeyi Atakan ile sohbet etti.

Vali Köşger, törende, depremde hayatını kaybeden 117 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Depremi unutturmak için "Afet Farkındalık" etkinlikleri düzenlediklerini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Deprem, İzmir'in bir gerçeği. Bugün Agora'da yapılan kazılarda bulunan bazı belgelerle ilgili raporlar gördüm. Milattan sonra 177 yılında bir deprem yaşanmış İzmir'de, ardından da 551 yılında bir deprem daha yaşanmış. Bunlar somut belgesi olan şeyler. Dolayısıyla İzmir'in realitesinin bu olduğunu kabul etmemiz lazım. İzmir'in kamu ve şahıs yapı stokunu süratle yenileyerek, güçlendirerek deprem gerçeğine uygun haline getirmemiz lazım. Kentte bundan sonra bize düşen sorumluluk bu."

Köşger, depremden sonra tüm Türkiye'nin tek vücut olduğunu ifade etti.

"Ayda ve Atakan bize emanet"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın, Türkiye'nin umudu olduğunu söyledi.

Ayda'nın ağabeyi Atakan'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Bornova Belediye Başkanı koltuğuna oturduğunu hatırlatan İduğ, "Belediye başkanı olarak emriniz nedir, diye sordum. O da bana 'Evimize yakın olan parkın ismine annemin ismini vermenizi istiyorum' dedi. Biz de meclisin kararıyla oy birliğiyle karar verdik. Ayda ve Atakan bize emanet." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Gezgin ailesi, hep birlikte parkın açılış kurdelesini kesti.

Parka, Fidan Keskin Gezgin'in yaşına ithafen 38 selvi ağacı dikilirken, Vali Köşger bir fidanı Atakan Gezgin ile dikti.

"Keşke eşim de burada olsaydı, beraber oynatsaydık"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayda'nın babası Uğur Gezgin, çok zor bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Eşinin adının anılmasının ailecek kendilerini mutlu ettiğini belirten Gezgin, "Ayda'nın durumu iyi. Psikolojik olarak travmayı atlatmış durumda. Onu bu parkta büyüteceğiz. Doktor olmayı istiyor. Keşke eşim de burada olsaydı beraber çocuklarımızı oynatabilseydik. Yaşama tutunmaya çalışıyoruz." dedi.

Mustafa İduğ, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesinin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesinin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika
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