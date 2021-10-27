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İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI - Son Dakika

İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI

27.10.2021 19:11

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in (4) enkaz altında yaşamını yitiren annesi Fidan Keskin Gezgin'in (38) adı, Bornova ilçesindeki bir parka verildi.

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in (4) enkaz altında yaşamını yitiren annesi Fidan Keskin Gezgin'in (38) adı, Bornova ilçesindeki bir parka verildi. Depremin simgesi olan Ayda bebek, annesinin adını taşıyan parkta salıncağa bindi.

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği ve bini aşkın kişinin yaralı kurtulduğu depremde yıkılan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda Fidan Keskin Gezgin hayatını kaybederken, o zaman 3 yaşında olan kızı Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İzmir'de Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapılan Barış Parkı'na, depremde hayatını kaybeden Fidan Keskin Gezgin'in adı verildi. Parkın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Uğur Gezgin beraberinde çocukları Ayda ve Atakan Gezgin (9) ile yakınları katıldı. Park açılışında babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda bebek, annesinin adı verilen parkta salıncağa bindi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa İduğ, parka Fidan Keskin Gezgin'in isminin verilmesinin Atakan Gezgin tarafından istendiğini ve kendisinin de bunu yerine getirdiğini söyledi.

'KEŞKE ANNESİ İLE BERABER AYDA'YI OTNATSAYDIK'

Park açılışında konuşan Uğur Gezgin, Eşimin adını olabildiğince yaşatmak istiyoruz. İleride de inşallah bir kütüphane olur, bir cami olur. Başka yerlere de isminin verilmesini istiyoruz. Depremden sonra bizim için zor bir yıl oldu. Hiç istemediğimiz bir yıl oldu. Keşke Ayda'yı burada eşimle beraber parkta oynatsaydık. Ayda şimdi daha iyi. Travmayı atlattığını düşünüyoruz. Ayda doktor olmak istiyor dedi.

'İZMİR'İ YENİDEN İNŞA ETMEMİZ LAZIM'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir'in yapı stoğunu yenilenip güçlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, 30 Ekim'de yaşanan deprem, İzmir'in kendi depremi değildi. İzmir'de iki fay hattı üzerinde inşa edilen konutlar var. Dolayısıyla deprem gerçeği ile 30 Ekim'de bir miktar yüzleştik. Canımız yandı. O gün İzmir ve Türkiye tek vücut oldu ama bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu musibetten ders alıp yerel ve merkezi idareler olarak koordinasyon halinde İzmir'i yeniden inşa etmemiz lazım ki bir daha başka canlar gitmesin dedi.

VALİ KÖŞGER, BAŞKAN İDUĞ VE ATAKAN FİDAN DİKTİ

Konuşmaların ardından Uğur Gezgin, kızı Ayda ve oğlu Atakan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a desteklerinden ötürü çiçek ve plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından Vali Köşger ile İduğ, Atakan ile birlikte parktaki yeşil alana fidan dikti. Daha sonra ise açılış kurdelesi kesildi.

İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI
İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI

Yavuz Selim Köşger, Mustafa İduğ, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ AYDA, ANNESİNİN ADI VERİLEN PARKTA OYNADI - Son Dakika


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