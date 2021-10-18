Üye Girişi
İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor - Son Dakika

İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor

18.10.2021 12:01
İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor

Corona sürecinde sekteye uğrayan fuarcılık sektörünün yeniden ayağa kalkmaya başladığı bir dönemde İzmir şovları, renkli ve görsel açıdan zengin stantları ile farklı bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

21-24 Ekim tarihleri arasında Gaziemir'de Fuar İzmir alanında düzenlenecek Start Beauty İzmir Expo, güzellik-kozmetik dünyasını bir araya getirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın katkılarıyla Start Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarı,İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Ticaret Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile İzmir Berberler Odası destekliyor.

Moral aşılayacağız

İzmir'de bir ilke imza atmak istediklerini kaydeden İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, 'Böyle bir fuara ihtiyacımız vardı. Bunu da Start Fuarcılık firması ile iş birliği yaparak İzmir'e kazandırmak istiyoruz. Sektörümüzde İzmir'e yakışır bir fuar ve organizasyon gerçekleştirmek için ciddi çabalar sarf ettik. Çok şükür bunu gerçekleştireceğiz. Fuarın düzenlenmesinde, Ticaret Odası meclis üyesi ve kuaförler meslek komitesi başkanı Osman Çapa'nın emekleri de yadsınamaz'' dedi.

Fuara yüksek katılım olacağını ifade eden Apaydın, 'Corona sürecinde üyelerimiz çok bunaldı. Tedbir genelgeleri ile işyerlerimizi aylarca açamadık. Normalleşmeye adım adım dönülen şu günlerde bile insanlar hala tedirgin. Bu tedirginlik işlerimize olumsuz yansıyor. Bu fuar yeni yeni açılmaya başlayan işlerimizi canlandıracaktır.

Fuarımızagüzellik, kozmetik, ve kuaförlük sektöründe firmalar yoğun katılım gösteriyor. Meslektaşlarımız yenilikleri görecekler, ihtiyaç duydukları malzemeleri satan firmalara ilk elden ulaşabilecekler, İzmir dışından gelen firma ve meslektaşlarımızla tanışıp kaynaşacaklar. Dört gün sürecek fuar boyunca meslektaşlarımız ayrıca şovlar yapacak, hünerlerini ve sanatlarını modellerinin saçlarında sergileyecekler. Sektörümüze önemli bir artı getirecek fuarın görsel zenginliği ile İzmir'e de moral aşılayacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

Mutlu'dan tam destek

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun her konuda destek vererek önlerini açtığını da belirten Sezai Apaydın sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kuaförler ve berberler bir elmanın iki yarısı gibidir. Bu fuarda da en büyük destekçimiz İzmir Berberler Odası ve değerli başkanı Şükrü Bilgin oldu. Ankara'dan ve ülkenin dört bir yanından misafirler gelecek çünkü federasyon başkanımız Bayram Karakaş tüm illerdeki odalara ve sektör üyelerine davet çıkardı. Fuarımızın başarılı olacağından ve Türkiye genelinde ses getireceğinden eminim. Oda üyelerimizin yanısıra tüm İzmir halkını da fuarımızı gezmeye, sanatsal şovlarımızı izlemeye davet ediyoruz'

FOTOALTI:(Soldan sağa) İzmir Kuaförler Odası Başkanı Sezai Apaydın, Ticaret Odası Kuaförler Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Osman Çapa, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ve Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk.

İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor

Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti 11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti 11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
Adam, 11:30 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
Tekvando kursunda yediği tekme, 8 yaşındaki çocuğun kanser hastalığını gün yüzüne çıkardı 11:01 Tekvando kursunda yediği tekme, 8 yaşındaki çocuğun kanser hastalığını gün yüzüne çıkardı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı

Son Dakika Haberleri
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
11:14 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
11:13 Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı         
11:39
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru         
11:32
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement