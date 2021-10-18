İzmir en renkli fuarına hazırlanıyor - Son Dakika

21-24 Ekim tarihleri arasında Gaziemir'de Fuar İzmir alanında düzenlenecek Start Beauty İzmir Expo, güzellik-kozmetik dünyasını bir araya getirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın katkılarıyla Start Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarı,İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Ticaret Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile İzmir Berberler Odası destekliyor.

Moral aşılayacağız

İzmir'de bir ilke imza atmak istediklerini kaydeden İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, 'Böyle bir fuara ihtiyacımız vardı. Bunu da Start Fuarcılık firması ile iş birliği yaparak İzmir'e kazandırmak istiyoruz. Sektörümüzde İzmir'e yakışır bir fuar ve organizasyon gerçekleştirmek için ciddi çabalar sarf ettik. Çok şükür bunu gerçekleştireceğiz. Fuarın düzenlenmesinde, Ticaret Odası meclis üyesi ve kuaförler meslek komitesi başkanı Osman Çapa'nın emekleri de yadsınamaz'' dedi.

Fuara yüksek katılım olacağını ifade eden Apaydın, 'Corona sürecinde üyelerimiz çok bunaldı. Tedbir genelgeleri ile işyerlerimizi aylarca açamadık. Normalleşmeye adım adım dönülen şu günlerde bile insanlar hala tedirgin. Bu tedirginlik işlerimize olumsuz yansıyor. Bu fuar yeni yeni açılmaya başlayan işlerimizi canlandıracaktır.

Fuarımızagüzellik, kozmetik, ve kuaförlük sektöründe firmalar yoğun katılım gösteriyor. Meslektaşlarımız yenilikleri görecekler, ihtiyaç duydukları malzemeleri satan firmalara ilk elden ulaşabilecekler, İzmir dışından gelen firma ve meslektaşlarımızla tanışıp kaynaşacaklar. Dört gün sürecek fuar boyunca meslektaşlarımız ayrıca şovlar yapacak, hünerlerini ve sanatlarını modellerinin saçlarında sergileyecekler. Sektörümüze önemli bir artı getirecek fuarın görsel zenginliği ile İzmir'e de moral aşılayacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

Mutlu'dan tam destek

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun her konuda destek vererek önlerini açtığını da belirten Sezai Apaydın sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kuaförler ve berberler bir elmanın iki yarısı gibidir. Bu fuarda da en büyük destekçimiz İzmir Berberler Odası ve değerli başkanı Şükrü Bilgin oldu. Ankara'dan ve ülkenin dört bir yanından misafirler gelecek çünkü federasyon başkanımız Bayram Karakaş tüm illerdeki odalara ve sektör üyelerine davet çıkardı. Fuarımızın başarılı olacağından ve Türkiye genelinde ses getireceğinden eminim. Oda üyelerimizin yanısıra tüm İzmir halkını da fuarımızı gezmeye, sanatsal şovlarımızı izlemeye davet ediyoruz'

FOTOALTI:(Soldan sağa) İzmir Kuaförler Odası Başkanı Sezai Apaydın, Ticaret Odası Kuaförler Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Osman Çapa, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ve Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk.