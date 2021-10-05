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İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi

05.10.2021 13:43
İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçelerinin muhtarları ile genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçelerinin muhtarları ile genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Şahne başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına polisin sorumluluk bölgesindeki mahalle muhtarları ve birim amirleri katıldı.

Toplantıda Gaziemir ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgesindeki polisin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.

Şahne, muhtar ve esnaflardan gelen sorun ve talepleri dinledi.???????

Güzelbahçe, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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