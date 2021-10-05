İzmir İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2021 yılında kentte 5,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu görevlilerinin asli görevinin kaynakların etkin kullanılması olduğunu kaydetti.

İzmir'in sosyoekonomik gelişmişliğinin yatırımlarla daha ileri düzeye taşınacağına işaret eden Köşger, "Vatandaşlarımızın hayat standartları daha da yükselecek, eğitim, sağlık, ulaştırma, kırsal altyapı, tarım ve tarımsal sulama, çevre ve çevrenin sürdürülebilirliği alanlarında önemli projeler gerçekleştirilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, 2021 yılı yatırım programında toplam proje bedeli 24,3 milyar lira olan 712 proje yer aldığını, bedeli 14,7 milyar olan 550 projenin merkezi idare tarafından hayata geçirildiğini dile getirdi.

Merkezi idare tarafından gerçekleştirilen 550 proje için önceki yıllarda 3,2 milyar lira harcandığını, 2021 yılında ise bu projelere 2,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini belirten Köşger, şu bilgileri verdi:

"Belediyelerimizin 3,2 milyar lira yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde 2021 yılında ilimizde 5,7 milyar lira yatırım realize edilmiş olacaktır. Yılın dokuz aylık döneminde bu ödeneğin yüzde 44'üne tekabül eden 2,5 milyar lira harcanmıştır. Yatırım programında yer alan merkezi idare kuruluşlarına ait 550 projeden, 41'i bitirilmiş, 284'ünde çalışmalar devam etmekte, 49'u da proje ihale aşamasındadır. 176 projede ise çeşitli nedenlerle çalışmalara başlanılamamıştır. Bu verilere kamu-özel iş birliği modeli ile finanse edilen projelerimiz dahil değildir."