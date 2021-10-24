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İzmir'in "Beyaz Kırlangıçları" bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı - Son Dakika

İzmir'in "Beyaz Kırlangıçları" bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı

24.10.2021 11:04

İzmir'de oluşturulan "Beyaz Kırlangıçlar" isimli bisikletli trafik polisleri, bisiklet yollarında güvenliği sağlamak için pedal çeviriyor.

İzmir'de oluşturulan "Beyaz Kırlangıçlar" isimli bisikletli trafik polisleri, bisiklet yollarında güvenliği sağlamak için pedal çeviriyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Beyaz Kırlangıçlar" trafik timinde, 1 komiser ve 10 polis memuru görev yapıyor.

"Bisiklet kenti olma" hedefi bulunan İzmir'de, körfez kıyısındaki yaklaşık 34 kilometrelik bisiklet yolunun güvenliğini sağlayan tim, Bostanlı- Karşıyaka, Alsancak-Konak ve İnciraltı- Balçova hattında 12.00 - 23.00 saatleri arasında devriye görevi gerçekleştiriyor.

Tim, bisiklet yollarının kullanımı konusunda sürücüleri bilinçlendirmenin yanı sıra motorlu araçların bu yollara girmesine karşı da önlem alıyor.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için "Beyaz Kırlangıçlar" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bisikletin ülkede genellikle gezi ve spor amacıyla kullanıldığını ifade eden Özsagulu, "İzmir'de bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için destekleyici çalışmalara başladık. Bisiklet yolunu hem motorlu araçlardan hem yayalardan muhafaza etmeye çalışıyoruz." dedi.

Sürücülerden gelen en büyük şikayetin, bu yolların motosikletliler tarafından kullanılması olduğunu dile getiren Özsagulu, "Beyaz Kırlangıçlar timi, bu alanda disiplin sağlamak için görevini yerine getiriyor. Yola bisiklet dışında bir aracın girmesine müsaade etmiyoruz. İhlal eden araçlara da yasal işlem gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Özsagulu, bisiklet sürücülerinden kendilerine yollarda disiplin sağlandığı için olumlu geri bildirimler geldiğini de aktardı.

Kentte yaklaşık bir ay önce oluşturulan bisikletli trafik polislerinin, bu süreçteki denetimlerinde 62 motosiklet sürücüsüne, bisiklet yolunu ihlal ettikleri için cezai işlem uyguladığını belirten Özsagulu, bisikletli trafik polislerinin "Mini Pedallar" projesi kapmasında ilkokul öğrencilerine okulların bahçelerinde platform oluşturarak bisiklet kullanmayı öğrettiğini kaydetti.

Bisiklet sürücüleri memnun

Adana'dan İzmir'de yaşayan oğlunun yanına bisikletle geldiğini belirten Necati Sevindik, kentte bisikletli trafik polislerini görünce şaşırdığını ifade etti.

Polis ekiplerinin varlığının bisiklet yollarının kullanımı konusunda vatandaşlarda bilinç oluşturmasını umduğunu dile getiren Sevindik, "Adana'dan İzmir'e bisikletle 15 günde geldim. Kamp yaparak çok zevkli, macera dolu bir yolculuk yaşadım. İzmir'in sahil bandındaki bisiklet yolları muhteşem. Ama bu yollarda motorlu araçların olduğunu, hatta bisikletlilerin durup onlara yol verdiğini gördüm. Bugün burada bisikletli polisleri görünce çok şaşırdım. Uygulamayı ilk kez burada gördüm." ifadelerini kullandı.

Bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığını belirten Acar Ataseven ise evden işe, işten eve giderken bisiklet kullandığını söyledi.

Ataseven, bisiklet yollarının bisikletçilere bırakılması gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Bizim emniyetimiz açısından güzel bir proje. Umarım faydasını görürüz." dedi.

İzmir'in Beyaz Kırlangıçları bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı
İzmir'in Beyaz Kırlangıçları bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı
İzmir'in Beyaz Kırlangıçları bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı
İzmir'in Beyaz Kırlangıçları bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı
İzmir'in Beyaz Kırlangıçları bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı

Karşıyaka, Bisiklet, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in 'Beyaz Kırlangıçları' bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in "Beyaz Kırlangıçları" bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı - Son Dakika
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