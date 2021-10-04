İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu - Son Dakika

İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu 2019-2020/2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreninde, 27 farklı programdan bin 157 mezun kep attı.

Mezuniyet töreninde konuşan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "2018 yılında 27 program ve 605 öğrenci sayısı bulunan yüksekokulumuz, bugün biri ikinci öğretim olmak üzere 35'e erişen programı ve bin 850 öğrenci sayısı ile hızla büyüyor. Sektörlere literatürdeki deyimiyle 'ara eleman' olarak başlayıp iş yerinde bilgi, donanım ve birikimiyle ana elemana dönüşebilen mezunlarımızı görmek bizlerin hedefi ve kıvancıdır. Bu bağlamda, bugüne kadar birçok kurum ve kuruluş ile öğrencilerimize yönelik mesleki eğitim ve staj iş birlikleri protokollerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"HİBRİT EĞİTİME BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Yüksekokul faaliyete geçtikten yaklaşık bir yıl sonra pandemi yaşandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti.

"Yaşadığımız küresel salgın, tüm eğitim kurumları gibi kurumumuzun da hareket alanını kısıtlamıştır. Sahada görmek istediğimiz öğrenci profilinin yerini, klavye-ekran başındaki öğrenci almıştır. Her ne kadar yüz yüze eğitime uzun bir süre ara vermiş olsak da uzaktan öğretimle, gerçekleştirdiğimiz online bilimsel etkinliklerle öğrencilerimizin her daim kendi alanlarından ve hocalarıyla iletişimlerinden kopmamalarına özen gösterdik. Tüm bunlara rağmen, her iki dönem mezunlarımızla yaklaşık iki dönem de olsa yüz yüze çalışabilmenin şansını yakaladık. Çok şükür ki, aşılamanın hızlanması ile yine kontrollü olmak kaydıyla 20 Eylül'den itibaren hibrit eğitime başlamış bulunmaktayız"

AİLELERE VE MEZUNLARA SESLENDİ

Dikey geçiş Sınavında (DGS) başarı gösteren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu mezunları ile gurur duyduklarını belirten Küçükaltan, "Bu mezunlarımızın sürecek lisans eğitimlerinde de başarılı olduklarını görmek mutluluğumuz olacaktır. Değerli aileler; maddi, manevi desteğinizi bahşettiğiniz evladınız, bundan sonra da Kavram Ailesi'nin bir paydaşıdırlar. Onların bundan sonraki yaşamlarında da başarılı olduklarını görmek sizler gibi bizleri de gururlandıracaktır. Sevgili mezunlarımız; okullarda teorik ve pratik bilgileri ne kadar iyi almış olsanız da reel yaşamın çok karmaşık ve zorlu labirentlerle dolu olduğunu unutmayınız. Bilgiye erişimin burada bitmediğini, yaşam boyu sürdüğünü aklınızdan çıkarmayınız. Bu nedenle her adımınızda yine bizlerle, hocalarınızla iletişim kurmaktan sakınmayınız. Her ihtiyaç duyduğunuzda yine bizlere danışınız. Sadece mezun buluşmalarımızda değil, her daim kapılarımızın size açık olduğunu unutmayınız. Biliniz ki, her son yeni bir başlangıçtır. Güzel başlangıçlarınız olsun. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun" diye konuştu.

"İYİ İNSAN OLMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Küçükaltan konuşmasında, "Hangi mesleği yaparsanız yapın, öncelikle iyi insan olmaktan asla vaz geçmeyin. Cumhuriyetimizin, Anayasamızda belirtilen değerlerini, vatan-bayrak ve doğa sevgisini yüreğinizden asla eksik etmeyin. Farklılık ve farkındalığınızı ortaya koymak için hep yürüyün, koşun, ilerleyin ama asla durmayın" ifadelerini kullandı.