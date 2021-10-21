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İzmir markası Folkart İstanbul'da - Son Dakika

İzmir markası Folkart İstanbul'da

21.10.2021 10:17
İzmir markası Folkart İstanbul'da

Yapı sektöründe faaliyet gösteren 7 milyar liralık yatırım değerindeki Folkart, İstanbul'da yeni bir projeye başladığını duyurdu.

Yapı sektöründe faaliyet gösteren 7 milyar liralık yatırım değerindeki Folkart, İstanbul'da yeni bir projeye başladığını duyurdu. Büyükçekmece'deki konut projesi 'Folkart Nefes İstanbul'un satışa sunulduğu açıklandı.

Folkart, İstanbul'daki 'Nefes' projesi dahil, şu anda 9 milyar lira yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürüttüğünü duyurdu. Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup iştiraki Folkart; İstanbul ile Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yatırım planlıyor.

TOPLAM YATIRIM DEĞERİ 16 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Folkart, İstanbul Büyükçekmece'de ilk projesini hayata geçiriyor. Şirketin biten ve devam eden projelerinin, toplam yatırım değeri, 16 milyar lirayı bulduğu açıklandı.

Şirketten projenin detaylarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'daki ilk projesinde müstakil yaşamın tüm güzellikleri, Folkart imzasıyla taçlanıyor. Yeni proje, 'Folkart Nefes İstanbul' adını taşıyor. "Hayat Buna Değer" sloganıyla; çevre dostu, en ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda yeni yaşam alanlarına imza atarak, sektöründe öncü ve lider bir rol üstlenen Folkart, İstanbul'daki ilk konut projesini, satışa sundu. Folkart Nefes İstanbul'da geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 3+1'den 6+1'e kadar çeşitli alternatiflerde 96 villa bulunuyor" bilgilerine yer verildi.

"DOĞA İLE KUCAKLAŞIYOR"

Geniş bahçeli, özel tasarlanmış villalardan oluşan Folkart Nefes İstanbul, şehrin karmaşasından uzak, Büyükçekmece'de özgürce 'nefes alan bir yaşam merkezi' olacak. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un doğadan ilham alan, sürdürülebilir ve lüks bir mimarinin hakim olduğu, estetik çizgisi çok yüksek, tüm yaşam öğelerini bir araya getiren müstakil evlerden oluştuğunu vurguladı. Proje, özellikle geniş alanları ile öne çıkıyor. Proje, yüzde 80'i yeşil alandan oluşan 123 bin metrekarelik arsada inşa ediliyor.

'İSTANBUL'A İLK ADIM'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un, 'yedi tepeli şehir' için sadece bir ilk adım olduğunu belirtti. Mesut Sancak, İstanbul'da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Sancak, aralarında 'Folkart Nefes İstanbul'un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, aynı anda yürüttüklerini vurguladı. Mesut Sancak'ın verdiği bilgiye göre, bu 8 projenin toplam yatırım değeri 9 milyar lirayı buluyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, bugüne kadar İzmir'de 7 milyar lira yatırım değerindeki çok sayıda projeyi tamamlayıp, ilan ettikleri tarihte, mülk sahiplerine teslim ettiklerini de bildirdi.

SAYA GRUP ÜYESİ

Mesut Sancak, Folkart'ın, Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi yeni adımlarıyla, sanayide derinleşen Saya Grubun bir iştiraki olduğunu belirtirken; şirketin İstanbul ile önümüzdeki dönemde, özellikle Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yeni yatırımlar planladığını söyledi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı, "Folkart Nefes İstanbul ile kalitemizi, güvenilirliğimizi ve projelerle öne çıkan yaşam anlayışını İstanbul'a taşıyacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı, 2021 yılında şirketin kuruluşunun 15. yılını kutladıklarını vurgularken, 'Folkart Nefes İstanbul'un 15 yılın bir simgesi, nişanesi olduğunu belirtti. Sancak, yönetmenliğini Hazım Başaran'ın yaptığı özel bir reklam filmiyle de projenin televizyonlarda dikkat çekeceğini belirtti.

KÜLTÜR-SANAT IŞIĞI

Mesut Sancak, 23 Kasım'da İbrahim Çallı sergisini, Folkart Gallery'de açacaklarını belirtti. Sancak, Folkart'ın adında yer alan 'folk' ve 'art' sözcüklerinin hakkını verdiklerini, projeleriyle kültür-sanat ışığını her yeni adımlarında, 'sosyal sorumluluk felsefeleriyle' yaydıklarını bildirdi. Sancak, Folkart Gallery ve Folkart Academy'nin faaliyetlerini, bir plan dahilinde orta vadede İstanbul'a da taşımak istediklerini söyledi.


İzmir markası Folkart İstanbul'da
İzmir markası Folkart İstanbul'da
İzmir markası Folkart İstanbul'da

Mesut Sancak, İstanbul, Yatırım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir markası Folkart İstanbul'da - Son Dakika


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