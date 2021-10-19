İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu (4) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 114'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 41 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 158 şüpheliden 17'si daha gözaltı alındı. Gözaltı sayısı, 114'e yükseldi. 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle 1 şüpheli hakkında karar ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 15'i yurt dışında olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Fırat AKAY/ İZMİR,