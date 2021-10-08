Üye Girişi
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede - Son Dakika

İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

08.10.2021 18:05
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Liderliğini, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Liderliğini, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'FETÖ Borsası' adıyla anılan davanın firari sanığı Serkan Kurtuluş ile birlikte Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ifade edilen çeteye yönelik 19 Ocak 2021'de yapılan operasyonun ardından 17 şüpheli tutuklanırken, ulaşılan yeni delillere göre gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal', '6136 Sayılı Yasaya muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 58 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul ve Aydın'da toplam 60 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 34 şüpheli ile birlikte 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltında bulunan 34 şüphelinin de İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri bitti. Aralarında kadınların da olduğu 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. - İZMİR

İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede
İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Arjantin, Türkiye, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim 18:05 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı 17:46 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi 17:34 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler 17:05 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:24 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:33 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi         
17:33
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri         
17:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 18:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement