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Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

23.10.2021 11:18

Edinilen son dakika haberine göre İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama İzmir merkezli 7 ilde, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

İZMİR - İzmir merkezli 7 ilde, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir polisi, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılıklarının artması üzerine, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren suç şebekesinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; sahte oluşturulan internet sitelerinde cinsel birliktelik amacıyla eskort ilanı verdikleri, şüpheli şahısların bu sitelere üye olan mağdurlardan sigorta ve hizmet bedeli adı altında para talep ettikleri, gerçekte bu hizmeti vermeyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ayrıca yine yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin, internet sitelerinde sahte ilan ve görsel oluşturmak suretiyle piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı yayınladıkları, bir çok vatandaşın banka hesaplarına kapora adı altında para yatırttıkları tespit edildi.

500 bin liralık vurgun

Polis ekipleri, 2019-2021 yıllarında 54 kişinin yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını tespit ederken, eylemleri gerçekleştiren 24 şüphelinin kimliği de belirlendi. 19 Ekim günü İzmir merkezli Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda belirlenen 24 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

15 tutuklama

Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlanırken 3 şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama
Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama
Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama
Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika
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