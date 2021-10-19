FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltı sayısı 114'e yükselirken, 15'i yurt dışında olan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında, 1'i Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30 Astsubay, 11, Uzman Çavuş rütbesinde; 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığına mensup 33'ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı.

114 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu gözaltı sayısının 114'e yükseldiği öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu (Covid-19) nedeniyle iptal edildiği, 1 şüphelinin de hakkındaki mükerrer soruşturma nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği kaydedildi. 15 i yurt dışında olmak üzere firari olan toplam 42 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)