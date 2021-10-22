İzmir Metro A.Ş'de TİS görüşmelerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri ve 627 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Giral, İzmir Metro A.Ş 9. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Çalışanların yüzünün gülebileceği şekilde görüşmelerin sonlandığını belirten Giral, "Hep baştan da söyledik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylemiyle 'eşit işe eşit ücret.' Geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda, daha güzel sözleşmeler imzalamak. Arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun dedik." dedi.

Çalışanlardan Tayfun Özçelik, görüşmelerin istedikleri gibi olduğunu ve uzun yıllardır elde edemedikleri kazançları bu sözleşmeyle aldıklarını ifade etti.

İlerleyen yıllarda daha iyi sonuçlar alacaklarının teminatının da verildiğini anlatan Özçelik, "Sendikamızın çabaları, bu sonucu almamızda çok büyük etken oldu. Elde edilen kazançtan herkes memnun." diye konuştu.

İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına 12 Ekim'de grev kararı asılmıştı.

Giral, yaklaşık 6 ay süren görüşmelerde sonuç elde edilememesi nedeniyle bugün saat 05.00 itibarıyla grev kararını uygulayacaklarını açıklamıştı.