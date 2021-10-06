İzmir Metrosu'nda başarılı kurtarma operasyonu - Son Dakika

- "Panik yok, tatbikat var"

İzmir Metrosu'nda başarılı kurtarma operasyonu

İZMİR - İzmir Metrosu, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak için eğitim çalışmalarını ve tatbikatları sürdürüyor. Son olarak İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ortak yangına müdahale ve tahliye tatbikatı yapıldı. Gece yarısından sonra yapılan tatbikatta, ekipler kurtarma senaryosunu başarıyla uyguladı.

Olası yangın, kaza, afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak için eğitim çalışmalarına önem veren İzmir Metrosu'nda acil eylem planı çerçevesinde yangına müdahale ve tahliye tatbikatı yapıldı. Plan çerçevesinde söndürme, kurtarma, emniyet konuları da ele alındı. Öncesinde "Panik Yok! Tatbikat Var!" bildirimi ile sosyal medyadan duyurusu yapılan tatbikatın senaryosu gereği; Fahrettin Altay İstasyonu'ndan, Poligon İstasyonu yönüne hareket eden bir metro vagonunda yangın çıktı. Sürücü aracın imdat frenini çekerek hemen merkezi bilgilendirdi, itfaiye durumdan haberdar edildi. Görevli personel bu süre içinde alması gereken önlemleri hayata geçirdi, metronun elektrik bağlantısını kesti, yolcuları teker teker vagondan indirdi. Personelin yangına müdahalesi sürerken merkez bölge, Hatay ve Fahrettin Altay itfaiye gruplarından itfaiyeciler tam donanımlı yangın arazözü, arama kurtarma aracı ve AKS 112 ile 3 dakika gibi kısa sürede olay yerine gelerek yangının söndürülmesini sağladı. Trende bulunan senaryo gereği yaralanmış iki kişi de paramediklerin ilk müdahalesinin ardından kurtarıldı.

"Güvenlik önceliğimiz"

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, günde ortalama 300 bin yolcunun kullandığı İzmir Metrosu'nda güvenliğin en öncelikli konuların başında geldiğini hatırlatarak, "Hem yangın hem olası risklere karşı hazırlıklı olmak için eğitim çalışmalarına ve tatbikatlara büyük önem veriyoruz. Yıl içinde yirminin üzerinde tatbikat yapıyoruz. Bunlardan birini de yangın tatbikatı olarak İzmir İtfaiye teşkilatımız ile birlikte yaptık. Olaya müdahale sürelerini ve performansımızı ölçüyoruz. Son düzenlediğimiz yangın tatbikatı da oldukça verimli geçti. Bu tatbikatta bir vagonda yangın olması durumunda nasıl hareket edeceğimizi gördük. İtfaiyemiz de başarılı bir çalışma sergiledi" diye konuştu.

İzmir Metrosu yetkilileri, gece yarısından sonra yapılan tatbikatın ardından itfaiye ekiplerine çiçek verdi.