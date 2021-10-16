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İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi - Son Dakika

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi

16.10.2021 13:12
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi

İZMİR Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, aşı karşıtlarının, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de miting hazırlığında olmasını değerlendirdi.

İZMİR Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, aşı karşıtlarının, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de miting hazırlığında olmasını değerlendirdi. Çamlı, "Topluma verilmek istenen mesaj, bilim ve akıl dışıdır. Buna alet olmamak gerekiyor. Toplum sağlığını tehlikeye atmayın. Bilimden yana olun. Sevdikleriniz, toplumun diğer bireyleri ve tüm insanlık için bu sorumluluğu hissederek aşı karşıtlarının yaymaya çalıştığı bu sapkın düşünceye alet olmayın" dedi.

Aşı karşıtlarının oluşturduğu 'Büyük Uyanış Hareketi', İstanbul ve Ankara'nın ardından bu kez İzmir'de, 17 Ekim Pazar günü miting düzenleme kararı aldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, mitingi ve aşı karşıtlığını değerlendirdi. Çamlı, "Öncelikle genel olarak baktığımızda aşı, 20'nci yüzyılda halk sağlığı biliminin en önemli keşiflerindendir. Aşıyla her yıl enfeksiyon ve salgın nedeniyle milyonlarca kişinin ölmesine veya sakat kalmasına engel olmaktayız. Keza 20'nci yüzyılda kitlesel ölümlere yol açan birçok hastalığı günümüzde görmüyorsak bu aşı sayesinde olmuştur. Dolayısıyla aşının etkinliği, koruyuculuğu, insan yaşamına sağladığı önem tartışılmaz. Hekimler bilimden yana tavır koymuştur her zaman. Bilimin ışığında yürümeyi tercih etmişlerdir. Baktığımızda aşı karşıtlarının şu anda savunduğu argümanların hiçbirinde bilimsel bir kanıt yoktur. Tamamen kanıtı olmayan birtakım inançlarla toplumu yönlendirme çabaları vardır ki sanırım asıl tehlike burada" diye konuştu.

'İNSANLIĞI TEHLİKEYE ATAN SÜREÇ'Dünyanın 1,5 yıldan fazla bir süredir Covid-19'un yıkıcı etkisi altında olduğunu belirten Çamlı, "Bu süreçte çok sayıda kişiyi kaybettik. Milyonlarca kişi hasta oldu. Dünya ciddi bir tehdit altında. Şu an hastanede yoğun bakımda yatan veya vefat eden kişilerin yüzde 95'inden fazlası aşısız kişiler. Bir kere bu aşının ne kadar önemli ve koruyucu olduğunun en büyük ispatı. Başka ispat aramaya bile gerek yok. Bu kesimlerin aşı olmamayı bir inanç olarak öne sürmeleri sadece kendi açısından değil toplum sağlığı açısından da ciddi bir risk. Çünkü aşı olmadığınız takdirde bu enfeksiyonun devam etmesine katkı sağlanıyor. Bunu diğer bireylere bulaştırarak pandeminin sürmesine neden oluyorlar. Bu süreçte aşıya karşı dirençli olabilecek birtakım varyantların oluşmasıyla dünyada devam etmekte olan tehlikenin uzamasına yardımcı oluyorlar. O yüzden sadece kendileri için bir tercih değildir. Sevdiklerini, toplumun diğer bireylerini hatta insanlığı tehlikeye atan bir süreçtir. Bu yüzden aşı olmak bir sorumluluktur" dedi.'BİLİMDEN YANA OLUN'Aşı karşıtlığının savunulmasının, toplum sağlığı açısından tehlikeli ve riskli olduğunu belirten Opr. Dr. Çamlı, "Kaldı ki bu mitinglerin maske, mesafe ve hijyen gibi pandemi kurallarına uyulmadan gerçekleştirilen toplantılar olduğunu biliyoruz. Önceki örneklerinde bu tür tehlikeli toplantılardan sonra enfeksiyon artışlarındaki vakaları gördük. Dolayısıyla baştan kurgusu yanlış olan, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı bu tür mitinglerde toplumsal açıdan büyük bir risk vardır. Bunun ötesinde topluma verilmek istenen mesaj, bilim ve akıl dışıdır. Buna alet olmamak gerekiyor. Toplum sağlığını tehlikeye atmayın. Bilimden yana olun. Sevdikleriniz, toplumun diğer bireyleri ve tüm insanlık için bu sorumluluğu hissederek ayı karşıtlarının yaymaya çalıştığı bu sapkın düşünceye alet olmayın" diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi

İzmir Tabip Odası, COVIRAN Bereket, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi - Son Dakika
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