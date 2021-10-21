İzmir ve Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mobil radar tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgede Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.