Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir 'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

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