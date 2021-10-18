Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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