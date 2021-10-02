İzmirli Afro-Türkler 14. "Dana Bayramı"nı kutladı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde belediye tarafından Ege Bölgesi'nde yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarının kültür ve geleneklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 14. "Dana Bayramı Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Festival için Kıbrıs Şehitleri caddesinde toplanan Afro-Türkler, yöresel kıyafetleriyle dans ederek yürüdü. Dana maskesi takan katılımcılar ilginç kostümleriyle dikkati çekti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve çok sayıda İzmirlinin yer aldığı kortejin yürüyüşü, Afro-Türk ritim ve dans grubunun coşkulu ezgileri ve danslarıyla sona erdi.

Batur, Gündoğdu Meydanı'nda konser alanında yaptığı açıklamada, Konak'ın her renkten her kültürden insanın barış içinde yaşadığı bir ilçe olduğunu bundan gurur duyduklarını söyledi.

Afro-Türklerini bütün Türkiye'ye tanıtmak istediklerini belirten Batur, "Afro Türkleri çok önemli, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Afro efelerinin büyük katkılarını biliyoruz." dedi.

Festival kapsamında konser veren Afro-Türk şarkıcı Melis Sökmen de Batur'a destekleri ve katılımlarından dolayı teşekkür etti

İzmir'de bulunmaktan ve tarihlerinin bir parçası olan Dana Bayramı'nı kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sökmen, "14'üncüsünü kutladığımız bayramımız daim olsun. Renklerin bir arada olması ülkemizi daha güçlü tutuyor." diye konuştu.

Konser, Sökmen'in yerli ve yabancı caz parçalarıyla devam etti.