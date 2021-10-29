Üye Girişi
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU - Son Dakika

İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU

29.10.2021 14:05

İZMİR'de cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İZMİR'de cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene üzerlerinde kırmızı kıyafetleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla katılan İzmirliler, coşkuya ortak oldu.

Cumhuriyetin ilanının 98'nci yıl dönümü nedeniyle İzmir'de resmi tören düzenlendi. Kutlamalar, tebrikat töreni ile başladı. Valilik makamında kabul edilen bayram tebriklerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören başladı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda vatandaş, üzerlerinde kırmızı kıyafetleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Törende Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneği'nin Kafkas dans gösterisi sunuldu. Kortej yürüyüşü dolayısıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan kentin dört bir yanı bayraklarla süslendi. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

'YÜKSEK FEDAKARLIK SONUCU İSTİKLAL SAVAŞI KAZANILDI'

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl dönümünü büyük bir coşku içinde andığımız bu anlamlı günde İzmirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve merhametle anıyorum. Devlet büyüklerimizi ve ülkemizin güzide insanlarını da saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Türk milleti kendisine dayatılan esareti yenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüksek fedakarlık sonucunda İstiklal Savaşı'nı kazanmış, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealinin temel dayanağı Cumhuriyet olmuştur. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihatında belirttiği gibi insanı merkeze alan yönetim anlayışı Cumhuriyettir" dedi.

'İZMİR'İMİZ BÜYÜK GELİŞME VE İLERLEME KAYDETTİ'

Cumhuriyetin beraberinde getirdiği yeniliklerden söz eden Vali Köşger, "Cumhuriyetin ilanı ile yapılan inkılaplarla eğitimden sağlığa, sanayiden siyasete ve ekonomiye kadar her alanda gelişme kaydedilmiştir. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olması bu sayede mümkün olmuştur. Geçen zaman zarfında askeri, siyasi, sosyal alanda gerçekleştirilen değişimlerle ülkemiz küresel güç haline gelmiştir. Cumhuriyetin yalnız kurum ve kurallarla yaşatılamayacağı, yönetenlerin ve yönetilenlerin sorumlu bireyler olarak görev ve yükümlülüklerinin yerine getirmeleri ile tam manasıyla mümkün olacağını hepimiz biliyoruz. İzmir'imizin de büyük gelişme ve ilerleme kaydettiğini büyük memnuniyetle ifade ediyorum. Son yıllarda gerçekleştirilen büyük yatırım ve hizmetlerle birlikte yapılan iyileştirmeler ve sağlanan kolaylıklarla İzmir'in ülkemizdeki payını her geçen gün arttırdığını görüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş adamları yani ilin tüm dinamikleri ile İzmir'in yaşam kalitesini yükseltmeye gayret ediyoruz. 98 yıllık zaman diliminde gerek turizm gerekse her alanda gösterilen gelişmelerle gurur duyulacak seviyeye ulaştık" ifadelerini kullandı.

'BU YIL DOYA DOYA KUTLUYORUZ'

Cumhuriyet coşkusuna ortak olan vatandaşlardan Suzan Sezgin, "Çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Büyük önderimiz Atatürk'e sonsuz teşekkürler. Geçen yıl pandemi nedeniyle kutlamalar sınırlıydı ancak bu yıl doya doya coşkuyla bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Remziye Aydın da "Çok mutluyuz. Bugün gururu yaşadığımız bir gün. Bugün torunlarımı aldık ve ailecek meydanda buluştuk" diye konuştu.

KENT GENELİNDE PEK ÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için iki günlük program hazırlandı. Program kapsamında bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak fener alayı yürüyüşünün ardından konserler verilecek. Fener alayına canlı heykeller, karnaval grubu ve Kadın Ritim Topluluğu eşlik ederken, yürüyüş sonunda Türk bayrağını zeybekler karşılayacak. Resmi törenlerin yanı sıra kent genelinde konserler, dans gösterileri, söyleşiler ve sergiler gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.

İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Cumhuriyet, 29 Ekim, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu 14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı 14:23 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
14:31 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
14:30 Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
14:22 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
14:20 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor
14:19 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
14:19 Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti
14:16 Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı
14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi         
14:32
Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar         
14:31
Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor         
14:21
Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı         
11:26
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 14:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement