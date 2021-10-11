İzmirliler Germiyan Festivali'nde buluştu - Son Dakika

Birbirinden güzel ve lezzetli yöresel ekşi mayalı ekmeklerin yarıştığı "Ekmek Yarışması'nda" dereceye girenlere ödüllerini veren Oran, "Germiyan'ı bu kadar büyüleyici yapan da toprağına aşık üreticilerimiz, evlerinin duvarlarını yürekleri gibi çiçek resimleri ile donatan kadınlarımız, sevgiyle, emekle sürdürülen geleneklerimiz. Biz sahip olduklarımızın farkındayız, bu zenginlikleri koruyarak çoğaltmayı ve siz misafirlerimizle paylaşmayı çok seviyoruz" dedi.

Üreticilerin yerli ürünlerini sergiledikleri standların açılışı ile başlayan festivalde Ebru Kaya Çukuriçi Meydan da "Zeytinyağlı Un Kurabiyesi" atölyesi gerçekleştirdi.

Bir çok sergi, atölye ve söyleşi gerçekleştirildi

Festivalin ilk gününde Eski Un Değirmeni'nde Şükran Tümer'in "Geçmişten geleceğe; kapılar, pencereler.." adlı sergi açılışının ardından tohumdan kağıda, kağıttan toprağa, dönüşümün öyküsü "Tohum Kağıtlar" atölyesi ile yoğun ilgi gördü.

Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye'ye duyuran Nuran Erden'in,

köy kahvesinde "Germiyan ve Duvar Resimleri" konulu söyleşisinin hemen sonrasında ise Ayşe Kabasakal bölgeye özgü "Kopanisti Peyniri", Ramazan Ertan ise "Karaköy Katmeri"ni anlattı.

Tolga Çandar keyifli dakikalar yaşattı

Festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında geleneksel halk müziğimizi, türkülerimizin dokusunu bozmadan, günümüze taşıyan Tolga Çandar, Ege türkülerini seslendirdiği konserde Çeşmeliler'e keyifli dakikalar yaşattı.

Birbirinden güzel ve lezzetli ekmekler yarıştı

Festivalin ikinci gününde ise Germiyan'dan Ildırı'ya gerçekleştirilen doğa yürüyüşünün ardından Dilek Algur "Şekeriçi (Damat Tatlısı), Nurcan Kurnaz "Lagangı", Şefika Kaya ise "Un Özemesi(Civci Yemi) atölyelerini gerçekleştirdi.

Festival kapsamında geleneksel ekşi maya ile yapılan, birbirinden çeşitli baharatlarla harmanlanmış ekmekler Germiyan Festivali kapsamında birincilik için yarıştı. Yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verildi.

"Bizim köklerimiz sağlam, hedeflerimiz net!"

Festivalde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Son yıllarda yaşanan sıkıntılarda gördük ki; tohum bozuksa ürünü bozuyor, toprağı bozuyor, birliği, dirliği, huzuru bozuyor. Bu domatesin tohumu da olsa, biberin tohumu da olsa böyle, gözünü hırs bürümüş, kendinden başka bir şey düşünmeyen insanın karanlık düşüncelerinin tohumları da olsa böyle.. İşte bizi diğerlerinden farklı kılan, bir arada tutan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan şey tam da bu. Bizim niyetlerimiz iyi, köklerimiz sağlam, hedeflerimiz net. Germiyan'ı bu kadar büyüleyici yapan da toprağına aşık üreticilerimiz, evlerinin duvarlarını yürekleri gibi çiçek resimleri ile donatan kadınlarımız, sevgiyle, emekle sürdürülen geleneklerimiz. Biz sahip olduklarımızın farkındayız, bu zenginlikleri koruyarak çoğaltmayı ve siz misafirlerimizle paylaşmayı çok seviyoruz" dedi.

"İyi tarım, güvenli gıda, sağlıklı gelecek"

Germiyan'da butik tarımın ve hayvancılığın gelişimi çin çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Oran, şu şekilde konuştu: "Ulusça sıkıntılarımız var, ekonomik sorunlarımız var, ekmek aslanın ağzında ama bütün bunların çözümü yine bizleriz. Çeşme'nin her köşesinde olduğu gibi Germiyanımız'da da birbirimize sarılarak, çalışarak, üreterek, paylaşarak, işimizi de aşımızı da büyüteceğiz. 'İyi tarım, güvenli gıda, sağlıklı gelecek' anlayışıyla yarınlarımızı inşa edeceğiz. Çeşmemizin endemik türlerin sürdürülebilirliği için tohum desteğimiz, verimli bir hasat için gübre desteğimiz, emeğiniz tarlada kalmasın diye alım garantilerimiz, hayvanlarımız için yem desteğimiz gibi üretimle ilgili her adımda sizlerin yanında olacağız.Bu toprakların paha biçilmez değerlerinin çocuklarımıza, torunlarımıza güvenle ulaşması için tohumun toprağa düşmesinden son tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçlerin bölgemizde sağlıklı ve ekonomik şekilde gerçekleşmesini sağlayacak tüm adımları hızla atacak, gereken tüm yatırımları hızla hayata geçireceğiz.