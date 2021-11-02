'İzmit çocuğu' flamingolar göç etmiyor - Son Dakika

İzmit Körfezi'nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artmasıyla kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, flamingoların da değişmez adresi oldu. Günlerce hatta aylarca İzmit Körfezi'nde konaklayan flamingoların, sığ noktalarda bol gıdaya ulaştığı, dinlendiği ve güvenli bir ortam buldukları için göç etmedikleri belirlendi.

İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Her yıl belli dönemlerde İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, güzellikleriyle de herkesi büyülüyor.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Mehmet Bostancı da flamingoların neden İzmit Körfezi'ni tercih ettiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HEM DİNLENİYORLAR, HEM DE BESLENİYORLAR

İzmit Körfezi'nde kuşlar için ayrılan sulak alanın, 2006 yılında koruma altına alındığını kaydeden Bostancı, bölgenin 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Sulak alanın, flamingoların göç yolları üzerinde olduğunu belirten Bostancı, "Burada dinlenme, gerekirse uzun süre konaklama ve beslenme işlemlerini tamamlıyorlar. Bu bölge uzun süredir koruma altında. Flamingolar da güvenli bir alan hissettikleri için burada kalabiliyorlar. Normal de göç ederler fakat belediye ve ilgili kurumlar tarafından İzmit Körfezi'nde temizlik işlemi yapılıyor" dedi.

"İZMİT KÖRFEZİ ONLAR İÇİN BULUNMAZ NİMET"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan sulak alanlarının kurumaya başladığını ifade eden Bostancı, bu bölgeye giden flamingoların sulak alana ulaşmakta zorluk yaşadığına da dikkat çekti. Bostancı, İzmit Körfezi'nin ise flamingolar için bulunmaz bir nimet değerinde olduğunun altını çizdi.

"İZMİT'İN ÇOCUĞU OLDULAR"

Flamingoların hassas ve narin canlılar olduğunu belirten Başkan Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Gagaları eğridir, filtreleme göreviyle küçük canlıları avlayıp beslenirler. Çoğunlukla kabuklular, eklem bacaklılar, karınca larvaları ve yosunları tüketirler. Bu canlılara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda bu alan, yolun kenarında olması sebebiyle insanlar flamingolara çok rastlamaz. Yürüyüş yapan arkadaşlarımız sık sık karşılaşır. Ben de sabahları yürüyüşe çıktığım zaman flamingolarla karşılaşıyorum. Flamingoları eylül, ekim aylarından tutun ocak, şubat hatta temmuz, ağustos dönemine kadar burada görebilirsiniz. Bunun en büyük sebebi de; burada temiz suya, güvenilir gıdaya ve güvenli ortama ulaşabilmeleridir. Burada avcılar onları vurmuyor, insanlardan uzak kalıyorlar ve bu sayede de güvenli ortam oluşuyor. Bunlar burada İzmit'in çocuğu olmuş durumda. Burada yaşamlarını sürdürüyorlar"

Flamingoların tuzlu su ve sığ alanlarda yaşadığına dikkat çeken Bostancı, "Bu bölge de bulunan sığ alanlarda besine kolaylıkla ulaşıyorlar" dedi.

"RENKLERİ GIDAYA GÖRE DEĞİŞİYOR"

Flamingolarının genellikle beyaz ve rose renklerinde olduğunu, renklerinin de gıdalarda bulunan proteinlere göre değiştiğini vurgulayan Bostancı, "Karidesteki proteinden kaynaklı renkleri pembeye yakın yani rose oluyor. Beyaz renkli flamingolar ise gıdaya az ulaşan türler olarak bilinir. Örneğin Tuz Gölü'nde flamingo ölümlerine rastlanıldı. Bu da yavruların gıdaya ulaşamaması ve suyun azalması sebebiyle meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bostancı, bir flamingonun avlanmadığı ve güvenli gıdaya ulaştığı takdirde yaklaşık 30-40 yıl yaşayabileceğini ifade etti.

(Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)