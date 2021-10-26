İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza - Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 733 bin 315 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde, deniz uçağı ile Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Denetimlerde, deniz uçağı tarafından "Bahamas" bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekerek kirliliğin yayılmasını önledi.

İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ döktüğü belirlenen gemiye, 2 milyon 733 bin 315 lira para cezası kesildi.