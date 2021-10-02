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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi

02.10.2021 16:56

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.

Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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