İzmit'te ilkokul öğrencilerine jandarma teşkilatı tanıtıldı - Son Dakika

Arama kurtarma köpeği "Kor" ve iz takip köpeği "Dev"in gösterilerini öğrenciler ilgiyle izledi.

Etkinlikte, öğrenciler jandarma hakkında bilgilendirilirken, trafik kuralları ve suçtan korunma yolları konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 556 öğrencinin eğitim gördüğü okulda jandarma teşkilatının tanıtımına ilişkin etkinlik düzenlendi.

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