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İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

18.10.2021 14:03

İZMİT'te sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İZMİT'te sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İzmit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, caddelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar caddelerde yağmur sularının etkili olduğu yerlerden atlayarak geçti. Yağmur yağışı nedeniyle ulaşımda ise aksama yaşanmadı. Yağmur yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor.

İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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