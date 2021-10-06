Jandarma'dan Kades uygulaması tanıtımı - Son Dakika

Jandarma'dan Kades uygulaması tanıtımı
06.10.2021 11:42
Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 5 Ekim 2021 tarihinde Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde personeli tarafından çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında öğrenci velilerine ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadın öğretmen ve velilerine KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması tanıtıldı. - ISPARTA
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