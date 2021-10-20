Jandarma'dan KADES uygulaması tanıtımı - Son Dakika

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jandarma ekipleri 2021 Ekim ayı içerisinde kadınların bilgilendirilmesi maksadıyla Susurluk, Edremit, Manyas, Altıeylül, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde stant açtı.

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112,155 ve 1156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yapan jandarma ekipleri 100 kadının telefonuna KADES uygulamasının indirilmesine yardımcı oldu.