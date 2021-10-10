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Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu - Son Dakika

Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu

10.10.2021 15:55
Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu

Düzce'de jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptığı aramada valizin içinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Düzce'de jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptığı aramada valizin içinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde bulunan bir tesiste yol kontrolü uygulaması yapan Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT ve trafik timleri, durdurdukları otobüste arama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeğinin bir yolcunun bagajına tepki vermesi üzerine B.F. isimli yolcuya ait valizde arama yapan ekipler 13.6 gram esrar buldu. B.F. ise gözaltına alındı. - DÜZCE

Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu
Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu

Uyuşturucu, Jandarma, Narkotik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu - Son Dakika
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