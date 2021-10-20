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Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı

20.10.2021 16:19
Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 farklı hırsızlık olayın şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 farklı hırsızlık olayın şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerine bağlı mahallelerde çeşitli tarihlerde 6 evden, 2 kamu kurum ve kuruluşlarından, 2 iş yerinden ve 1 haberleşme enerji ve nakil kablosu hırsızlık olayı olmak üzere toplam 11 faili meçhul olayı aydınlatmak için çalışma başlatıldı. Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu, olayın şüphelilerinin M.Ö. ve S.B. oldukları tespit edildi. Şüpheliler; JASAT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, jandarma bölgesinde 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı
Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı
Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma faili meçhul 11 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika
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