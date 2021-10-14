Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, İskenderun Kaymakamlığını ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da İskenderun Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Çetin'in çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente geldiği bildirildi.

Çetin'in İskenderun Kaymakamlığını ziyaret ederek şeref defterini imzaladığı belirtilen açıklamada, kaymakamlık yeni binasının hayırlı olması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Çetin'e ziyaretinde Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen ile Hatay İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emrullah Büyük eşlik etti.