Jandarma Hayvanları Koruma Gününü unutmadı - Son Dakika

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kutladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Aileiçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısmı ve Köpek Timleri ile birlikte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Osmangazi ilçesinin Çağlayan Mahallesinde bulunan orta okulda, Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarını yemleme faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca Yıldırım ilçesinde bulunan hayvan barınağında Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma tarafından ortak organizasyon yapıldı. - BURSA