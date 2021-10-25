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Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı - Son Dakika

Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı

25.10.2021 08:59
Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığa gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler Gölbaşı Savran köyünde izinsiz kazı yapan M.G., A.D., A.G ve Ö.G. isimli şahıslar kazı yaptıkları alanda suç üstü yakaladı. Kazı alanında 2 adet kazma, 1 adet demir murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaçak Kazı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı - Son Dakika
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