"Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı" Nevşehir'de - Son Dakika

Etkinliklerin ilk gününde emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Kentteki ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara yönelik 5 günlük program çerçevesinde, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verilecek.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, bir alışveriş merkezi önünde faaliyetine başladı.

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım