Jandarma önce servisleri denetledi, sonra öğrencilere boyama kitabı hediye etti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis araçlarını denetleyen Jandarma Ekipleri, denetimlerin ardından ilkokul öğrencilerine boyama kitabı hediye etti.
Jandarma Ekipleri, İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi amacı ile okul servis araçlarını denetledi.
15 Kişilik personel ile düzenlenen uygulamada, 16 servis aracı ve 32 kişi denetimden geçti.
Yapılan denetimlerin ardından Jandarma Ekipleri tarafından İlkokul öğrencilerine boyama kitabı hediye edildi.
Kaynak: AA
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