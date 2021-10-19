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Jandarma trafiği havadan denetliyor - Son Dakika

Jandarma trafiği havadan denetliyor

19.10.2021 10:09
Jandarma trafiği havadan denetliyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik kazalarının azaltılabilmesi ve sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun en üst seviyede tutulabilmesi için yoğunlaştırılmış şekilde drone ile trafik kontrolleri yapıyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik kazalarının azaltılabilmesi ve sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun en üst seviyede tutulabilmesi için yoğunlaştırılmış şekilde drone ile trafik kontrolleri yapıyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, aylık 50 saatin üzerinde drone ile havadan trafik denetimleri düzenliyor. Uygulama noktasına yaklaşık 3 kilometre uzaklığa kadar tespit yapabilen drone sayesinde seyir halinde iken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan ve şerit izleme kurallarına uymayan sürücüler tespit ediliyor. İhlale ait fotoğraflama ve ya video kaydı hatalı sürücülere uygulama noktalarında bildirilerek gerekli cezai işlem uygulanıyor.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Drone ile emniyet kemeri takmadığı veya cep telefonu ile seyir halinde görüşme yaptığı tespit edilen birçok sürücünün, kontrol noktasındaki jandarma trafik ekibini görmesi sonrasında seyir halinde iken emniyet kemerini taktığı ve cep telefonu ile görüşmesini sonlandırdığı tespit edilmiştir. Bu sürücülere, drone ile yapılan kural ihlaline göre cezai işlemin uygulanmasının yanında, emniyet kemerinin ölümleri ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 65 oranında azaltan güvenlik sistemi olduğu, cep telefonu ile görüşmenin kaza yapma riskini normal şartlara göre dört kart, mesajlaşmanın 23 kat artırdığı anlatılmaktadır" denildi. - DENİZLİ

Jandarma trafiği havadan denetliyor
Jandarma trafiği havadan denetliyor
Jandarma trafiği havadan denetliyor

Jandarma, Denizli, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma trafiği havadan denetliyor - Son Dakika


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