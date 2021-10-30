Jandarma uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu hap ve sentetik konnabinoid maddesi enjekte edilen tütün ele geçirdi.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında sürücülüğünü H.Ş. isimli şahsın yaptığı aracın uygulama noktasından tali yola girmesinde şüphelenilerek, aracın takibi yapıldı. Takip esnasında araçtan dışarıya poşet atıldığı görülmesi üzerine, şüpheli iki şahıs tali yolda durduruldu.

H.Ş. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.T. isimli şahısların olduğu, olay yeri ve çevresinde yapılan kontrolde yol kenarında bulunan çalılık bölümde şahısların attığı poşet içerisinde 80 adet hap ve A.T. isimli şahsın üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 58 gram sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen tütün ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam ediyor. - ADIYAMAN