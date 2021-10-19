Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Karacabey ilçesinde Ortasarıbey Serkan Argın İlköğretim Okulu öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. 60 öğrenci ve 7 öğretmenin katıldığı eğitimde, öğrencilere yayaların riayet edeceği trafik kaideleri, servis aracında uyulacak kurallar ve emniyet kemeri konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. - BURSA

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?