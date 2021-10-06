Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Sarız ilçesinde şüpheli M.Ş., N.M. ve A.Ş. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 150 gram metamfetamin ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ