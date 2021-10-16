Jandarma ekipleri taksileri denetledi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vale hizmeti sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 ilçede trafik, asayiş, istihbarat, JASAT ve diğer birimlerden 484 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Vale hizmetleri sunan işletmelerde yapılan denetimde işletme sahipleri, vale hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik konusunda bilgilendirilirken vatandaşların mağduriyetine yol açılmaması ve haksız rekabetin oluşmaması konularında uyarıldı.

Uygulamada ayrıca seyir halindeki taksiler durduruldu.

Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, vatandaşların şikayetlerinin arttığı kısa mesafe, yolcu almama ve güzergah uzatarak yüksek ücret talep edilmesi gibi konularda taksicileri uyardı.