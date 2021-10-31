Jandarmanın şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Düzce'de jandarma ekipleri TEM Otoyolu bağlantı yolunda yaptıkları uygulamada uyuşturucu ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Beyköy Beldesi TEM Otoyolu bağlantısı üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri Ö.Ş. isimli şahsı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan 1 adet aparat ele geçirdi. Ö.Ş. isimli şahıs sağlık kontrolünde yaptırılan tahlillerin ardından ifadesi alınmak üzere Beyköy Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE