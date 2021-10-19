Japon ünlülerden gençlere "sandığa gidip oy kullanın" çağrısı - Son Dakika

Japonya'da ünlüler, ülkenin gençlerine ay sonundaki olağan genel seçimlerde sandığa gitmeleri ve oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Aralarında Watanabe Ken gibi dünyaca ünlü Japon aktörlerin yer aldığı grup, "Senin Oyun Senin Sesin" (Touhyou wa Anata no Koe) isimli video çekti.

3,5 dakika süren videoda 14 ünlü, 31 Ekim'de düzenlenecek olağan milletvekili genel seçimlerinde genç Japonların oy kullanmalarını teşvik etti.

Manken Nikaido Fumi'nin "Bu ne bir reklam ne de siyasi kampanya" ifadesiyle başlayan videoyu, aktör Nakano Taiga, "kendi istekleriyle hazırladıklarını" belirtti.

Aktör Oguri Şun, "Yapabileceğimiz ilk adım oy kullanmak." derken, ses sanatçısı Suda Masaki ise kendisinin de yer aldığı genç kesimin bu zamana kadar sandığa gitmemesini "şaşırtıcı" olarak niteledi.

Hollywood yıldızı Watanabe ise videoda, "İstediğini söyleyebildiğin ve haklarını savunduğun zaman bu iyi hissettirir." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesiller için "Japon gençlerin oy kullanmasının" öneminin vurgulandığı videoda, aktrist Haşimoto Kanna ise "Kararlılığımızı göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Kyodo ajansına göre, Japonya'da katılım oranının yüzde 48,8 olarak kaydedildiği 2019 Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinde 18-19 yaş oy kullanma oranı yüzde 30'da kalmıştı.