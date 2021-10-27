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Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek - Son Dakika

Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

27.10.2021 07:56
Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Japonya, Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya, Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.

Kamu yayıncısı NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek - Son Dakika
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