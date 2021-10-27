Japonya Büyükelçiliğince Yozgat'ta yaptırılan Kadın İstihdamını Destekleme Merkezi açıldı - Son Dakika

Japonya Büyükelçiliği tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesine kazandırılan Kadın İstihdamını Destekleme Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Japonya ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, kadın istihdamının toplumdaki önemine dikkati çekerek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Büyükelçilik yetkilisi Akifumi Doma da projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap vermeyi hedeflediğini aktaran Akifumi, "Proje, Japonya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye'de 20 yıldır sağlık, kadın, eğitim gibi alanlara yönelik 75 projeye 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlanmıştır." dedi.

Akifumi, merkezde eğitim gören kadınların geleneksel el sanatları ve yöresel yiyecekler yapacaklarını belirterek, projenin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da derinleştirmesi temennisinde bulundu.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ise Japon mimarisiyle inşa edilen merkez hakkında bilgi vererek, "Kadınlarımız üretecek, bizler ürettiklerini tanıtıp pazarlayacağız. Merkezimizde Sorgun Halk Eğitimi Merkezinin açmış olduğu dikiş nakış, sürü eğitimi ve ilkyardım kursu verilmektedir. Bu kurslar sonucunda birçok kadınımızı istihdam edeceğiz. Hedefimiz 20 olan kursiyer sayımızı 100'e çıkarmak." diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar, açılışını yaptıkları merkezi gezdi.

Törene, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.